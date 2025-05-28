Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan'ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum."