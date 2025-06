Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Mahallesi\'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni\'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Felaketin haberini alır almaz 'seninleyim Türkiye'm' diyerek kardeş kömeği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, tören vesilesiyle "Bir millet iki devlet" şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

"Çünkü biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden, aynı seccadede gözyaşı döken, aynı istiklal için can veren bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatlarıyız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Ayrılır mı gönül candan? Türkiye Azerbaycan'dan' diyen şairlerin, kelimelere harf harf nakşettiği kardeşliğimizin ne manaya geldiğini bugün tüm dünyaya yeniden gösteriyoruz. Rabb'im aramızdaki şu sarsılmaz dayanışmayı, şu muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür ediyorum. Burada öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz, 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12 bin 796'sı Maraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabb'im bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalan kardeşlerime sabırlar diliyorum."

"Ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı"

Erdoğan, depremin ilk anından beri inançlarını hiç yitirmediklerini, yaşadıkları imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı. Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek kardeş kömeği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimin ve saygıdeğer refikası Mihriban Hanım'ın yardım seferberliğimize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var. Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri. Adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle şimdi Azerbaycan'ın da desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor."

"Projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in projeyi yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, inşa edilen konutların ikamet edeceklere güvenli ve huzurlu bir yuva olacağını, görenleri kendisine hayran bırakacağını söyledi.

"Sadece evleri değil, parkları, bahçeleri, kültür merkezi, Haydar Aliyev İlkokulu ile burası Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda burada toplam 2 bin 778 konut, dükkan ve ofisimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Cenap İlham Aliyev'in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli, Maraş'ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Burada atılan her adımda, çakılan her çivide, Anadolu'da olsun, Azerbaycan'da olsun Türk'ün alın teri, samimiyeti ve duası vardır. Rabb'im kendilerinden razı olsun diyorum. İşçisinden mühendisine, emeği geçen her bir kardeşime, Azerbaycanlı gönüldaşlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan Devlet Konut İnşa Ajansı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza ayrı ayrı şahsım ve milletim adına tebriklerimi iletmek istiyorum. Mahalle sakinlerimizin yeni evlerinde huzurla, sağlıkla, afiyetle güzel günlerde güle güle oturmalarını temenni ediyorum."

(Sürecek)