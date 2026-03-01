Erdoğan, BAE Başkanı ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durumun ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, BAE'ye yönelik saldırılar ve bölgedeki son durum ele alındı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini ifade ettiği belirtildi.