Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile terör saldırısını görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki saldırıyı görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terör saldırısı ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
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