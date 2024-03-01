Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir kez daha uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze ve Filistin davasına destek çağrısı - Son Dakika
Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Ambarcılı Mahallesi'nde, Sinan K.'ya ait olan yazlık evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'nde, kar üstünde seri taklalar atarak yuvarlanan oyuncu bir dev panda sevimli görüntüler oluşturdu. Xinhua Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)
Fethiye Çarşı caddesinde polis ve jandarma ekipleri bir araya gelerek sürücülere yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Sürücülere trafik kuralları hakkında broşürler dağıtıldı ve emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Denetimlerin yaya geçitlerinde devam edeceği belirtildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek için çalıştıklarını ve yakalanan suçluları adalete teslim etmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Yerlikaya, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete açılan Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası'nın açılış töreninde konuştu ve Türkiye'nin huzuru için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, terör ve organize suç örgütlerine karşı millet iradesinin gücünü gösterdiklerini ifade etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 21 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetimlerde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen sahte pasaportlar, para ve diğer malzemeler de delil olarak kullanıldı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti. Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, kültürel değerleri koruma sözü verdi. AK Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Malatya'da sona erdi. Etkinlikte 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı. Gençler ve aileler, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi alarak, stantları gezdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansı standını ziyaret ederek, Gazze saldırılarına ilişkin belge niteliğindeki fotoğrafların bulunduğu 'Kanıt' kitabını inceledi.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası (Kumluca TB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş ve Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar'ı ziyaret ederek, Batı Antalya ekonomisinin gelişmesi için iş birliği yapacaklarını belirtti.
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