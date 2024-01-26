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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron\'u kabul etti
26.01.2024 - 16:41,  Güncelleme: 16:42
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Gökçe KARAKÖSE/ İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: DHA
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