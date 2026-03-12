(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile biraraya geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaşım şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.