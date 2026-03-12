Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile biraraya geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü"