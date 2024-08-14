Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini destekliyor

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(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz" paylaşımını destekleyen bir açıklama yaptı. Erdoğan "Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz" ifadelerinin de yer aldığı paylaşımına yaptığı açıklama ile destek verdi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak "Dünya 5'ten Büyüktür" demeyi, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir. Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak "Dünya 5'ten Büyüktür" demeyi, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Dünya değişti ama Konsey'in yapısı bu değişime ayak uyduramadı"

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya paylaşımında, Afrika'yı temsilen daimi bir üyenin olmamasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Guterres şu iadeleri kullandı:

"BM Güvenlik Konseyi İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından tasarlanmıştır. Dünya değişti ama Konsey'in yapısı bu değişime ayak uyduramadı. Bir milyardan fazla insanın yaşadığı bir kıta olan Afrika'yı temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz. Konsey'in müzakere ve eylemlerinde Afrika'nın sesi, görüşleri ve katılımı dikkate alınmalıdır"