Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz' - Son Dakika