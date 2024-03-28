Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bursa ile bağlarımızı güçlendiriyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşen her kardeşimize kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretiminin gücüyle dünyaya dal salmışsa biz de ekonomide ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Bursa'ya duyduğu sevgiyi, "Ulu çınarlarca tarihim sende. Bahtım, bereketim, tarihim sende. Üç kıtada hüküm sürdüm sayende. Tende can gönülde sevdamsın Bursa. Cihanda en güzel rüyamsın Bursa." dizeleriyle dile getirdi.

Tarihin ulu çınarı, Osmanlı'nın ilk başkenti, Orhangazi'nin, Murad Hüdavendigar'ın emaneti Bursa'da bir kez daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nice alimi ve evliyasıyla Bursa yüzyıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Gönül semamızı, billur bir avize gibi aydınlatan bu şehir, ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. Kuruluşun ve yükselişin şehri Bursa bu vasfını tarihinin hiçbir döneminde yitirmedi, bugün de koruyor. Biz de Bursa'dan aldığımız feyzle bir ayağımızı ülkemize sabitleyip diğeriyle tüm dünyaya sesimizi, sözümüzü, dostluğumuzu taşıyoruz. Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşen her kardeşimize kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretiminin gücüyle dünyaya dal salmışsa biz de ekonomide ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz.

Bu vesileyle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52, cumhurbaşkanlığında yüzde 55 oranındaki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ne diyor o güzel Bursa Türkü'sünde? 'Ah buğdayım, buğdayım, sereyim kurutayım. Senin güzel dilini ben nasıl unutayım?' Evet, biz de Bursa'nın bunca bizden esirgemediği ahde vefasını, kadirşinaslığını, muhabbetini asla unutmayacağız."

Bursa'ya her geldiğinde kalbinin bir köşesini bu kentte bıraktığını ifade eden Erdoğan, mitinge 90 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne iki gün kaldığını hatırlatarak, Türkiye Yüzyılı'na Bursa ile hazırlandıklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı şehirlerinin inşasını Bursa'nın yol arkadaşlığında yapmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla palavrayla yalanla dolanla işi olmaz. Çünkü Bursa, emeğin, alın terinin, üretimin şehridir. Bursa, yatırıma bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye bakar velhasıl Bursa icraata bakar." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)