Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün Gayemiz Gençlerimize, Vatandaşı Olmaktan İftihar Edecekleri Bir Ülke Bırakmak

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Girişimcilik Buluşması' programına gönderdiği video mesajda; "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Girişimcilik Buluşması" programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Girişimcilik milletimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda milletimizin her bir ferdinin, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettik. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasretimiz önümüze çok büyük fırsatlar getirmektedir.

Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye, bugün G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere sizlerin desteği ve katkısıyla 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."