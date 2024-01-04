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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı'ndan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı'ndan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu bilgiyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı\'ndan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı
04.01.2024 - 13:46,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı'ndan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Son Dakika
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