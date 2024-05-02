Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.
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