Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile İletişim ve İşbirliğini Güçlendirmeye Hazırız

ANKARA, 21 Mart (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tek Çin ilkesine olan bağlılığını vurgulayarak, ikili ilişkilerinin gelişimine yönelik sağlam bir temel atmak üzere her düzeydeki karşılıklı ziyaretleri artıracaklarını ve ikili işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Erdoğan, söz konusu açıklamayı Çin'in yeni Ankara büyükelçisi olarak atanan ve cumhurbaşkanına güven mektubu sunan Jiang Xuebin ile çarşamba günkü görüşmesi sırasında yaptı.

Çin'in Filistin- İsrail meselesinde her zaman "iki devletli çözüm" ilkesini savunmasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, sıcak gündem konularında Çin ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Büyükelçi Jiang'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için her türlü destek ve kolaylığı sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Jiang ise, geçtiğimiz yıl önemli uluslararası platformlarda iki kez bir araya gelen Erdoğan ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in iki ülke arasındaki ilişkilere yön verdiğini belirterek, Çin'in Türkiye ile ilişkilerini her zaman stratejik ve vizyoner bir bakış açısıyla ele aldığını vurguladı.

Türk halkının kendi ulusal koşullarına uygun gelişme yolunu izlemesini ve Türkiye'nin egemenlik ve güvenliğini korumasını kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Jiang, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak güçlendirerek ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşımak üzere Türk tarafıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Jiang Xuebin, 5 Ocak'ta Türkiye'ye gelerek görevine başlamıştı.