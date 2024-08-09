Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak. Havalimanı, Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde'ye hizmet verecek ve yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, 3 bin 500 metre uzunluğunda ana pist ve 48 uçak kapasiteli apronu bulunan havalimanı, tarım ve teknolojinin birleştiği bir proje olarak Türkiye'nin yeni kapılarından biri olacak.

09.08.2024 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın hizmete açılıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, başta Adana ve Mersin olmak üzere Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan görselde havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 9 milyon olduğu belirtildi.

Ayrıca, 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre gövde genişliğine sahip ana pist ve 48 uçak kapasiteli aprona sahip havalimanında 62 bin metrekarelik kargo apronu bulunduğu bilgisi aktarılan paylaşımda, tasarımında tarım ve teknolojinin birleştiği dev projenin Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapılarından olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak - Son Dakika

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