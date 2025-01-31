Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Antalya'da kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Antalya'da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Antalya'nın İbradı ilçesindeki Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.

31.01.2025 14:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Antalya'nın İbradı ilçesindeki Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için İstanbul'dan Antalya Havalimanı'na geldi.

Havalimanından İbradı'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Antalya'da kıldı - Son Dakika

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