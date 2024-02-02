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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi\'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Bursa'ya hareket etti. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, partisinin Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

02.02.2024 15:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, partisinin Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Bursa'ya hareket etti.

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

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