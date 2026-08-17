Erdoğan\'dan 17 Ağustos Depremi Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.