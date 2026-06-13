Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na başarı dileği - Son Dakika
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Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na başarı dileği

13.06.2026 22:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya maçı öncesinde yayımladığı video mesajda A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Erdoğan, "2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hâlâ yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya maçı öncesinde yayımladığı video mesajda A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Erdoğan, "2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında milli futbolculara başarılar diledi.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti."

Sizler Ay Yıldızlı Bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak.

Bugüne kadar, biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız.

Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na başarı dileği - Son Dakika

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