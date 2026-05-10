Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.