Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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