Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı Açıklaması

19.08.2025 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya İnsani Yardım Günü'nde karşımızda duran acı gerçek 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, bu tablonun, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikat olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, insani yardımın siyaset üstü, bir vicdan meselesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin insani diplomasi anlayışıyla, gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz."

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kim olursa olsun kapımızı hiçbir zaman insanlara, insanlığa kapamayacağız, bunu özellikle belirtmek istiyorum.", "Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir.", "Ne mutlu kalplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve muhtaçlara yer açabilenlere diyorum." ifadeleri ile Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

