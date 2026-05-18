Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Galatasaray\'a Övgü: \'Milletimizin Belleğinde Müstesna Bir Konuma Sahip\'

ERDOĞAN: GALATASARAY, MİLLETİMİZİN BELLEĞİNDE ÇOK MÜSTESNA BİR KONUMA SAHİP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üst üste 4'üncü defa Süper Lig Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray'ın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldik. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasına selamlarımı iletiyorum" dedi.