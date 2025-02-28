Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Yorum: Terörsüz Türkiye Çabaları ile Dün İtibariyle Artık Yeni Bir Safhaya Geçilmiştir

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(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabaları ile dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7'nin 30'uncu Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

" 28 Şubat ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur"

"Bugün 28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. 28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. 'Abartıyorsunuz' diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. Bunlardan 11 bininden fazlası ceza aldı. Binlercesi istifa ettirildi. Diğer kurumlarda çalışan binlerce kamu görevlisi aynı şekilde takikata uğradı, sürgün edildi. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları".

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını da değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni bir safhaya geçilmiştir"

"Terör örgütünün bir dönem istismar aracı olarak kullandığı bahanelerin hemen hepsi ya ortadan kalktı ya çözüldü ya da hal yoluna girdi. Cumhur İittifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabaları ile dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır. Emperyalizmin bu coğrafyada iki yüz yıldır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil tüm bölgemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Son dönemde iyice pervasızlaşan emperyalist niyetler, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insani trajediler girilen yeni yolu daha anlamlı ve çok daha önemli hale getirmiştir.

"Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip edeceğiz"

Şurası iyi bilinmelidir ki, Türkü ve Kürtü ile bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlar vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Bu kritik dönemin sükunetle, serinkanlılıkla, sabırla ve samimiyetle yürütülmesinin en isabetli karar olduğu kanaatindeyiz. Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kalıcı, kati ve kesin olarak bitmesini istemeyenler çıkacaktır. Bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek, gereken bütün tedbirleri alacağız.

Burada şunun da altını çizerek belirtmek isterim: Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Türkiye sadece emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik kalkınma ile dış ve iç politikadaki hedeflerine inşallah daha hızlı ulaşacaktır. Milletimiz müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun. Terörsüz Türkiye'nin kazananı Allah'ın izniyle Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, muhalif ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak, milletimizin her bir ferdi olacaktır. Biz bunu tüm hücrelerimizle, canı gönülden inanarak söylüyoruz. Unutmayın, niyet hayır inşallah akıbet de hayır olsun diyoruz."