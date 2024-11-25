Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen talimat duruşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

25.11.2024 15:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen talimat duruşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini anımsattı.

Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda "bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığını, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğünü" ifade eden Aydın, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aydın, Kılıçdaroğlu, hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını ve ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası - Son Dakika

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