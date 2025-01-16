Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Ortak Açıklamasında Gazze Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Ortak Açıklamasında Gazze Mesajı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesi değerlendirdi ve "İsrail Hükümeti’nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir" dedi. Gazze'nin yaralarının sarılması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

16.01.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesi değerlendirdi ve "İsrail Hükümeti'nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir" dedi. Gazze'nin yaralarının sarılması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde Moğolistan'a iadeiziyarette bulunmayı düşündüğünü belirterek, "Bugün imzalanan belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri noktalara taşıyacaktır" dedi. Erdoğan, inşaat, altyapı, ulaştırma, savunma sanayii, madencilik, turizm, tarım ve diğer sektörlere odaklanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu vesileyle şirketlerimize karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk" ifadesini kullandı.

Erdoğan, görüşmede tarihi, beşeri ve kültürel ilişkileri derinleştirme kararlılığının teyit edildiğini vurgulayarak, görüşmelerde Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi güncel bölgesel ve küresel gelişmelerinin de ele alındığını belirtti. Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında sağlanan mutabakatta emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulmalı"

"Çoğu kadın ve çocuk, 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamıştır. Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi bizleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle, Suriye öyle... Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek yola devam edeceğiz. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de südürmesi endişelerimizi haklı olarak artırmaktadır. İsrail Hükümeti'nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Ortak Açıklamasında Gazze Mesajı
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Kudüs, Moğolistan, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Ortak Açıklamasında Gazze Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:42:50. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile Ortak Açıklamasında Gazze Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.