Erdoğan: Ordunun Disiplinine Zarar Verecek Girişimlere Karşıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ordunun disiplinine ve itibarına zarar verecek her türlü girişime karşı olduklarını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin güvenliği için ordunun güçlü ve saygın bir şekilde varlığını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kesin bir tavır sergiledi. Ordunun insicamının korunmasının önemini dile getiren Erdoğan, bu tür tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.
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9.09.2024 23:46:46. #1.11#
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