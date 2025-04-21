Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis İçin Taziye Mesajı: İnsani Trajediler Karşısında İnisiyatif Alan Bir Ruhani Liderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis İçin Taziye Mesajı: İnsani Trajediler Karşısında İnisiyatif Alan Bir Ruhani Liderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, Papa Francis için ’’Farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi’’ ifadelerini kullandı.

21.04.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, Papa Francis için "Farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı üzerine sosyal medya platfromu X hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis, Filistin, Politika, Vatikan, Güncel, Gazze, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis İçin Taziye Mesajı: İnsani Trajediler Karşısında İnisiyatif Alan Bir Ruhani Liderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 23:50:46. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis İçin Taziye Mesajı: İnsani Trajediler Karşısında İnisiyatif Alan Bir Ruhani Liderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement