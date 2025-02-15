Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
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