Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji alanında gençlerin bilinçli bir şekilde yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, 'Teknolojiyi üreten, geliştiren ve bilinçli kullanan ama onun esiri olmayan nesle biz TEKNOFEST kuşağı diyoruz' ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin teknolojiye verdiği önemi ve genç neslin bu alandaki rolünü gözler önüne seriyor.
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7.09.2024 05:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan TEKNOFEST Kuşağı Vurgusu - Son Dakika
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