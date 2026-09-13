Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, canımız pahasına koruyacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, canımız pahasına koruyacağız"
Kaynak: AA
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