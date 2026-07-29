Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Devam eden orman yangınları) 21 uçak, 58 helikopter, 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun şekilde çalışıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Devam eden orman yangınları) 21 uçak, 58 helikopter, 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun şekilde çalışıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Devam eden orman yangınları) 21 uçak, 58 helikopter, 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun şekilde çalışıyor"
Kaynak: AA
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