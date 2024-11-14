Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Görüştü

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(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme 1 saat sürdü.