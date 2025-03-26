Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışa Bağımlılığı Ortadan Kaldıracağız, Dijital Dönüşüm, Yeşil Ekonomi ve Küresel Pazarlara Entegrasyonu Destekleyeceğiz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 sanayi ve teknoloji hedeflerinin beş amaç çerçevesinde şekillendiğini belirterek, dışa bağımlılığın kritik alanlarda ortadan kaldırılacağını, dijital dönüşümün, yeşil ekonominğn, küresel pazarlara entegrasyonun destekleneceğini ve imalat alanındaki sorunların çözümüne odaklanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'nin savunma stratejisi ve savunma sanayi hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz... Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli, elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

"Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız"

Stratejimiz beş amaç çerçevesinde belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojiyle ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesini artıracak dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile yatırımları destekleyeceğiz.

İkinci amacımız, dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Dijital dönüşümü sadece sanayi alanında değil ekonominin genelinde hızlandıracağız. Fiber iletişim 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle dönüştürecek yerli, milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getireceğiz. Navigasyon, ödeme sistemleri gibi dijital platformlarda yerli çözümler geliştireceğiz.

"Teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz"

Strateji belgemizin üçüncü amacı, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmaktır. Ülkemizin, en büyük ticaret ortağı olan AB ile rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması şarttır. Teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Dördüncü amacımız, küresel pazarlara entegrasyon ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri, araştırma ve test merkezleriyle entegrasyonumuza özel önem vereceğiz. Kritik hammadde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirlikleri tesis edeceğiz. Basra'da El-Fav ve Hazar'da Zengezur merkezli olmak olmak üzere, Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla inşa edeceğiz.

Stratejimizin beşinci ve son amacını da imalat sanayinin, verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak olarak belirledik. Riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünü açacağız. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaitıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bir bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız.

"KAAN seri üretime geçecek"

Atacağımız bu adımlarla 247 milyar dolar seviyesine ulaşan sanayi ihracatımızı 2030 yılında 400 milyar dolara çıkaracağız. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,42 seviyesinden yüzde 2,20'ye yükselteceğiz. OSB ve Endüstri bölgelerinin toplam yüz ölçümünü 149 bin hektardan toplam 350 bin hektara çıkaracağız.

Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız. Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Çelik kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız. Nükleer enerji alanında, büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Antartika'ya bir kutup araştırma enstitüsü inşa edeceğiz."