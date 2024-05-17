Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılarına atama yaptı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına eski Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Nuh Yılmaz ve akademisyen Burhanettin Duran atandı.
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