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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'nin Dubai kentinde onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmeler de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti. Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.