Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenecek olan Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Eğitim Teknolojileri Ar-Ge ve Kalite Zirvesi'ne katılacak. Etkinlik, eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve teknolojilerin ele alınacağı önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. Zirve, eğitim alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve gelecekteki hedeflerin belirlenmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.
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6.09.2024 04:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitim Zirvesi: Erdoğan Katılacak - Son Dakika
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