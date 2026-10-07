Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi yönetimimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi yönetimimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi yönetimimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor"
Kaynak: AA