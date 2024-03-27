Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e tam itimadım var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var"
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 76 bin evin tamamlandığını ve teslim edildiğini belirterek, her ay 10 bin ila 15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin eleştirilere yanıt veren Özhaseki, yapılan algılamalara rağmen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda ikinci olan Down Futsal Milli Takımı oyuncu ve antrenörleriyle bir araya geldi. Dağ, sporcuları tebrik ederek engellilere özel hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, engelli bakımı ve sosyal tesisler konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Pancar Ekicileri Kooperatifi, Ticaret Borsası, Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ordu'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Davutoğlu, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde yaptığı konuşmada, Çamaş Belediye Başkan adayı Ahmet Özcan'a destek istedi. Davutoğlu, Anadolu topraklarında ayaklarının değmediği yer kalmadığını belirterek, halkın arasında olduğunu vurguladı.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, takımının Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Zaha, ayrıca Avrupa'da en iyi kulüplere karşı oynadıklarını ve takım olarak iyi bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Kampların oyuncuları birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Zaha, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve şampiyon olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
Malatya'da jandarma tarafından yakalanan FETÖ firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari zanlının 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan arandığı belirtildi.
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