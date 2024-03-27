Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e tam itimadım var

Wilfried Zaha: Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında yaptığı açıklamada, takımının Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Zaha, ayrıca Avrupa'da en iyi kulüplere karşı oynadıklarını ve takım olarak iyi bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Kampların oyuncuları birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Zaha, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü ve şampiyon olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.