Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu: (1)

04.07.2025 14:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024- 2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024- 2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ndeki konuşmasında, zirve kapsamında dostlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın sıcak misafirperverliği ile bu güzide şehirde kendilerini ağırlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm yetkililere ve Azerbaycan halkına teşekkür eden Erdoğan, "Toplantımızın işgalden azat edilmiş bir şehirde, Hankendi'de düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor. İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

"İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü istişarelerinin ve 1 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen kadın, gençlik ve iş konulu forumların ülkeleri ve bölgeleri için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Ticaretten ulaştırmaya, çevreden enerjiye geniş bir yelpazede potansiyele sahip teşkilatımızın bu zirvesinin iklim değişikliğine odaklanmasını son derece isabetli buluyorum. İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaları özellikle bu dönemde önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır emisyonu hedefine ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonlarını gerçekleştirme yolunda kilit sektörleri dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, bilhassa enerji alanında yenilikçi girişimleriyle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardıklarını dile getirdi.

Erdoğan, bu oranla Türkiye'nin Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıraya yükseldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. İnşallah Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı COP'a ev sahipliğimiz onaylandığında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında adil, sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır."

"2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir"

Erdoğan, bu vesileyle Azerbaycan'da teşkil edilecek temiz enerji ve araştırma merkezleri kurucu belgelerinin onay sürecinin Türkiye'de son aşamada olduğunu da katılımcılarla paylaşmak istediğini dile getirdi.

Teşkilatın başlıca işbirliği alanı olan ekonomi ve ticarette vizyonlarını daha da geliştirmek mecburiyetinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Bu bakımdan 5'inci Ticaret Bakanları Toplantısı'nın mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatımızın önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek ekonomik işbirliğinin stratejik hedefleri 2035 belgesinin bizler için aynı zamanda bir yol haritası sunacağını düşünüyorum. Bu süreçte teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması da kaçınılmazdır. Bu minvalde uzun süredir ilerleme kaydedemediğimiz konulardan başlamak üzere, işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gitmek suretiyle teşkilatımızın etkinliğinin arttırılması müşterek menfaatimize olacaktır. Aynı şekilde, bu sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. Bu hususlar çerçevesinde şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz, ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Sekreteryamızı destekleyecek adımları da hep birlikte atacağımıza inanıyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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