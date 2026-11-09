Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji güvenliği ve tedariki) Kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enerji güvenliği ve tedariki) Kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Enerji güvenliği ve tedariki) Kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız"
Kaynak: AA