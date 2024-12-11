Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.
Tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Ahmed, heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?