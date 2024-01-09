 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Usta'yı ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan, Usta'nın sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den bilgi aldı ve doktorlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü
09.01.2024 - 13:18,
Abone Ol

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası cami imamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurum, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, bugün normal servise alınacağını söyledi. İBB Başkan adayı Kurum, verdiği bilgilerden sonra Galip Usta'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, "Hocam geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim beterinden korusun. Tüm aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabbim şifalar versin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta ile görüşmesinin ardından Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara da teşekkür etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement