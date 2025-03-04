(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Fidan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ikamet eden aile üyeleriyle birlikte iftar yaptı, sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan Ailesi ile İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
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