Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin\'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Filistin halkının özgürlük mücadelesini desteklemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'a olan desteğini vurgulayan Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde bir arada yaşamasını desteklediklerini ifade etti.

16.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile birlikte düzenlenen basın toplantısında; "Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta BM Genel Kurulu'nun aldığı karar, uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ile Kobakhidze, ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın toplantıdaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DEVLETİMİZİN NEFESİ TERÖR VE SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

" Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vruguladık. Ayrıca Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımların üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütü mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir.

Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. 10 Mayıs'ta BM Genel Kurulu'nun aldığı karar, uluslararası toplumun durduğu noktayı göstermektedir. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha vurguladım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra konuşan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, şunları söyledi:

"KAFKASLAR'DA ÜLKELERİN BARIŞÇIL ŞEKİLDE BERABER YAŞAMALARINI DESTEKLİYORUZ"

"İkili ve çok taraflı işbirliği gündemimizi tartıştık. İşbirliği konusunu ele aldık. Bunun yanısıra ilişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli.

Gürcistan AB aday ülkesi. Geleceğe yönelik planlarımız bağlamında, aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Karşı karşıya kaldığımız sınamalara ortak ne yapabiliriz diye konuştuk. Biz Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde beraber yaşamalarını destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli gelişme. Bu sayede bu iki ülkenin nihayetinde gerçek barış anlaşmasına ulaşacaklarına inanıyoruz. Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş tabii ki bölgenin barış altyapısına karşı tehdit oluşturuyor."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek eylemleri anlamlı ve kıymetli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement