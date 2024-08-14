Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in haklı davasına destek vermeye devam edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in haklı davasına destek vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

14.08.2024 22:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 2,5 saat süren görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in haklı davasına destek vermeye devam edecek - Son Dakika

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