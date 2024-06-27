Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini belirtti. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Filistin halkının haklarının korunması ve adil bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
28.06.2024 09:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?