Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin Uğrunda 10 Binlerce Evladını Şehit Verdiği Vatan Toprakları Pazarlık Konusu Yapılamaz

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(İSLAMABAD) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan İş Forumu'nda; " Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda 10 binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere, insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nakba yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İslamabad'da Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, burada şöyle konuştu:

"İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı. Ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Potansiyelimizin hayata geçirilmesinde şüphesiz hepimize görev düşüyor. Bu doğrultuda tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilerek serbest ticaret anlaşmasına doğru evrilmesinin istikrarlı ve dengeli bir ticaret hacmi artışına vesile olacağına inanıyorum. Nitekim bu niyetimizi teyit eden Ortak Bildiri metni bugün Ticaret Bakanlarımız tarafından imzalandı. Ayrıca, kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz taşıma imkanlarımızda çeşitliliği sağlamamız özellikle kara yolu ve demir yolunda ilerleme kaydetmemiz önemlidir. İslamabad-Tahran- İstanbul yük treni hattına yeniden işlerlik kazandırılması gibi Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgemizin menfaatine olacaktır.

Pakistan 250 milyona yakın dinamik nüfusu, tarıma elverişli toprakları, uluslararası ticaret güzergahı açısından stratejik konumuyla geleceğin önemli ekonomileri arasına girmeye aday ülkelerin başında geliyor. Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere tarım, sağlık ve altyapı alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor. Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.

"Pakistan'da 50'yi aşkın firmamız faaliyet gösteriyor"

Bugün Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörümüzden 50'yi aşkın firmamız faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan ile yatırımların daha da arttırılmasını temenni ediyorum.

Bir taraftan depremin izlerini silerken diğer taraftan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak bütün bu başarılara hamdolsun imza attık.

" Suriye'de çok farklı bir sürece gireceğiz"

Komşumuz Suriye'de 13,5 yıldır devam eden çatışmalar ve zulüm 8 Aralık tarihi itibarıyla yerini ümit dolu bir atmosfere bıraktı. Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz.

"Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz"

15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştır. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda 10 binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere, insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nakba yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz."