Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz" - Son Dakika