Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir"
Kaynak: AA